Колишній президент Металіста Олександр Ярославський розповів про майбутнє бюджеті команди.

Про це розповів сам бізнесмен.

"Відносно бюджету. Якщо ми говоримо про єврокубки, то 2-3 і навіть 4 мільйонами доларів тут не відбудешся. Цих коштів вистачить, щоб бовтатися десь в нижній частині турнірної таблиці. Але це не наш шлях, не наші цілі і завдання.

Раз ми поставили завдання грати в єврокубках, то бюджет - це точно не 5 млн доларів, а набагато більше. Поки говорити немає сенсу, тому що я словами тільки наздожену ціну футболістам. Коли вони почують, який бюджет, у Краснікова виникнуть питання ", - сказав Ярославський.