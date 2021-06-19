Джерело - fcmetalist.com.ua.
Колишній президент Металіста Олександр Ярославський розповів про майбутнє бюджеті команди.
Про це розповів сам бізнесмен.
"Відносно бюджету. Якщо ми говоримо про єврокубки, то 2-3 і навіть 4 мільйонами доларів тут не відбудешся. Цих коштів вистачить, щоб бовтатися десь в нижній частині турнірної таблиці. Але це не наш шлях, не наші цілі і завдання.
Раз ми поставили завдання грати в єврокубках, то бюджет - це точно не 5 млн доларів, а набагато більше. Поки говорити немає сенсу, тому що я словами тільки наздожену ціну футболістам. Коли вони почують, який бюджет, у Краснікова виникнуть питання ", - сказав Ярославський.