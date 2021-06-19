Дензел Дюмфріс може змінити клуб

Правий захисник збірної Нідерландів Дензел Дюмфріс може перейти в Баварію.

Про це повідомляє Sky.

25-річний гравець ПСВ, який забив 2 голи в 2 іграх Євро-2020, має в контракті пункт, який дозволяє його відпустити за 15 млн євро.

У Баварії вважають, що Дюмфріс ідеально підходить під вимоги нового головного тренера мюнхенців Юліана Нагельсманна - він добре грає в схемі з трьома центральними захисниками.

Втім, Баварія не хоче витрачати багато, тому поки роздумує над трансфером.

Раніше, Левандовський влітку може покинути Баварію.