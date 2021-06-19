Моурінью: Азар дивовижний гравець, який жахливо тренується

Півзахисник Реала і збірної Бельгії Еден Азар не дуже старанно тренується.

Про це розповів тепер уже головний тренер Роми Жозе Моурінью.

"Правда про Едена Азара? Правда - те, що ви бачите. Він дивовижний гравець, який жахливо тренується. Можна тільки уявляти, ким би він став, якби суперпрофесійно ставився до тренувань.

Водночас він чудовий хлопець, неймовірно сімейна людина, немов він не належить до цього покоління гравців. Він дуже тихий і цілком сфокусований на сім'ї, дітях, батьках, веде дуже спокійне життя.

Але щоранку він приходить на заняття і працює не дуже старанно. Коли він виходить на поле, ви бачите не відображення того, як він працював протягом тижня, а відображення його таланту. Дивовижний гравець, і можна тільки уявляти, якби він був топ-професіоналом". - сказав Моурінью.