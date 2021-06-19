Федецький: Ярмоленка рано списали

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко закрив роти багатьом критикам.

Так вважає колишній гравець Артем Федецький.

"Ярмоленко, як каже Сидорчук, зараз дійсно такий локомотив, який тягне на собі збірну, він є її лідером. Рано його списали. Рано списали в Вест Гемі, в Боруссії. Європейський футбол трошки інший. Ярмола довів, що є ще порох в порохівницях. Показав, що він готовий вести команду за собою, що він і робить. Яремчук теж доводить, що він лідер збірної України.

Зараз у нас збірна, в грі за яку кожен може себе показати з найкращого боку. Будь-який гравець, який знаходиться в обоймі збірної, може взяти лідерство на себе і повести за собою команду. Приємно, що це робить капітан команди. Думаю, Андрій закрив роти всім критикам і проявив себе з найкращого боку. Честь і хвала йому. Думаю, в наступних матчах Ярмоленко покаже себе ще з кращого боку", - сказав Федецький.