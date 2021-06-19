Збірна Німеччини працювала над створенням гольових моментів.

Португалія - Німеччина: анонс і прогноз на матч у групі F чемпіонату Європи

Про це розповів головний тренер команди Йоахім Лев.

"У Португалії в атаці не тільки Кріштіану Роналду, але чотири-п'ять футболістів з видатними якостями. Кожен з них здатний поодинці вирішити долю гри. Це гнучка, технічно сильна команда. Зупинити її дуже складно, бо складно відібрати у неї м'яч.

Всі розуміють, що ми повинні додавати. Не секрет, що ми створили мало гольових моментів в першому матчі. Над цим ми і працювали", - сказав Льов.