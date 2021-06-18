Агент Зінченка різко відреагував на корупційні чутки у збірній України на Євро-2016

Агент Зінченка прокоментував скандальну інформацію щодо його клієнта

Джерело - sport24.

Агент півзахисника Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка Алан Прудніков відреагував на інформацію журналіста Андрія Сеньківа про те, що участь його клієнта в матчах національної команди була проплаченою.

Про це розповів сам агент.