Агент Зінченка різко відреагував на корупційні чутки у збірній України на Євро-2016

Джерело - sport24.
Агент півзахисника Манчестер Сіті і збірної України Олександра Зінченка Алан Прудніков відреагував на інформацію журналіста Андрія Сеньківа про те, що участь його клієнта в матчах національної команди була проплаченою.
Про це розповів сам агент.
"Зазвичай у таких випадках я кажу: собаки гавкають, а караван йде далі. Але тут це "непорозуміння" перейшло на особистості. Чим нижче інтелект, тим вище образи.
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Не бачу сенсу приділяти увагу різним "істотам". На жаль, і в журналістиці є паразити, які за рахунок безграмотності і відсутності поваги відкривають свій рот не там, де потрібно. Не бачу сенсу коментувати слова дитини, яка фантазує та ображає людей, які творили історію радянського і українського футболу, а зараз – і світового. Яка ніколи не зможе відповісти за свої слова в жодній правовій формі.
Але у мене передчуття, що він (Сеньків, – прим.) дуже скоро пошкодує про слова, які сказав", – заявив Прудніков.