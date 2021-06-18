Україна перемогла Німеччину в першому матчі Євроліги по пляжному футболу

У першому матчі, цього сезону, суперфіналу Європейської ліги з пляжного футболу, українська збірна обіграла своїх суперників з Німеччини

Українська команда успішно провела свою дебютну гру у цьому сезоні Європейської ліги з пляжного футболу, обігравши Німеччину в першому матчі Євроліги по пляжному футболу за очками, які вона вирвала у своїх візаві, під час додаткового періоду для проведення серії пенальті. Про це повідомляє інформаційний сайт новин https://meta.ua/uk/news/.

Перемога українських пляжних футболістів, як це було

Бічсокер або пляжний футбол - це завжди загострення пристрастей, емоцій і фізичних сил. Не став винятком і перший матч Європейської ліги 2021 між Україною і Німеччиною. У першому таймі українська команда виграла з мінімальним рахунком (1: 0). Автором єдиного гола став Зборовський Олег. А ось уже під час наступних дванадцяти хвилин німецькі атлети відігралися, забивши гол у відповідь, тут постарався Кернер. У третьому, вирішальному, періоді команди навзаєм отримують по м'ячу у ворота, від України забив Пашко Андрій, а від німецької збірної, все той же Кернер. Рахунок зрівнявся, ігровий час минув, зустріч довелося перевести в екстра-тайм. У додатковий час українські футболісти практично вирвали перемогу у суперників, забивши вирішальний м'яч за кілька секунд до закінчення овертайму. Переможний постріл зробив невтомний Пашко. Перший матч відбіркового туру українська збірна провела в португальському містечку Назаре, на березі Атлантичного океану.

Пляжний футбол, перспективи української команди

Після короткочасного відпочинку, пляжні футболісти з України проведуть наступну зустріч зі збірною з Азербайджану. Гра відбудеться в п'ятницю 18 червня, на тому ж пляжі, о 13:15 за місцевим часом. Майбутні суперники української команди сьогодні були буквально зметені господарями ліги, збірною Португалії. Розгром був нищівним, гості продули з рахунком 7: 2. Не бажаючи щось пророкувати, хочеться вірити в те, що в українців є всі шанси на перемогу і вони ними скористаються.