Відновлення може затягнутися - Де Брейне про свою травму

Кевін де Брейне прокоментував свою травму

Хавбек збірної Бельгії та Манчестер Сіті Кевін де Брейне досі не відійшов від зіткнення з Антоніо Рюдігером у фіналі Ліги чемпіонів.

Про це розповів сам футболіст.

"Я взагалі не відчуваю лівий бік обличчя, наче після відвідин стоматолога. Мій нерв дуже сильно постраждав, відновлення може тривати шість місяців. Це неприємні відчуття, але найголовніше – я можу грати. Останні два місяці були для мене важкими, постійні невеликі травми. Після перелому носа і очниці мені довелося трохи почекати. Втім, на щастя, я повернувся якнайшвидше. Актуально: Данія - Бельгія 1:2. Огляд матчу Мій виступ проти Данії (гол+пас) оцінюю як нормальний. Я іноді боюся підставляти голову у боротьбі, але це нормально. Я радий, що допоміг команді, але чи готовий я грати 90 хвилин? Гадки не маю. Ми повинні почекати і подивитися, як відреагує моє тіло. Потім зробимо висновки після Фінляндії. Ми вже вийшли в плей-офф, тому не будемо поспішати", – відзначив Де Брейне.

Нагадаємо, збірна Бельгії гарантувала собі місце у плей-оф Євро-2020.