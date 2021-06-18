Зінченко розпочне новий сезон в основі Манчестер Сіті

У Манчестер Сіті розраховують на Олександра Зінченка

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розраховує на Олександра Зінченка, як на основного лівого захисника команди на старті наступного сезону.

Про це повідомляє City Xtra з посиланням на журналіста Саймона Байковскій.

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У команді вважають позицію лівого захисника укомплектованої і не будуть шукати виконавців для підсилення. При цьому основним сезон почне українець.

У минулому сезоні 24-річний українець взяв участь в 32 матчах за Ман Сіті, в яких відзначився 2 гольовими передачами.