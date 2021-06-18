Зінченко розпочне новий сезон в основі Манчестер Сіті

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола розраховує на Олександра Зінченка, як на основного лівого захисника команди на старті наступного сезону.
Про це повідомляє City Xtra з посиланням на журналіста Саймона Байковскій.
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У команді вважають позицію лівого захисника укомплектованої і не будуть шукати виконавців для підсилення. При цьому основним сезон почне українець.
У минулому сезоні 24-річний українець взяв участь в 32 матчах за Ман Сіті, в яких відзначився 2 гольовими передачами.