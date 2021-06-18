Гендиректор Чорноморця назвав мету клубу в УПЛ

Генеральний директор Чорноморця Анатолій Місюра вказав на завдання команди на найближчий час.

Про це розповів сам функціонер.

"Попереду нас чекають нові випробування. Уже в двадцятих числах червня розпочнеться підготовчий збір Чорноморця. Він пройде на клубній базі в Совіньоні, де футболістам для плідної роботи створені всі необхідні умови. Для успішного виступу в прем'єр-лізі склад команди, безсумнівно, вимагає посилення. Тому кадрові зміни будуть, але основа колективу, який виграв не однe битву в Першій лізі, збережеться.

Ми виконали нашу головну задачу - повернулися в прем'єр-лігу. Але, як то кажуть, спочивати на лаврах немає часу. У найближчих планах - закріпитися в елітному дивізіоні. Надалі продовжимо планомірну роботу по підвищенню конкурентоспроможності Чорноморця, нас цікавить боротьба за призові місця і потрапляння в зону єврокубків", - сказав Місюра.