Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко не отримував гроші за виклик і загравання футболістів за національну команду.

Про це заявив сам фахівець.

"Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... це навіть не можна назвати нормальними справами.

Чи таке було? А як може таке бути?

Це дебілізм. Все, до побачення", - сказав Фоменко.