Джерело - Tribuna.com.
Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко не отримував гроші за виклик і загравання футболістів за національну команду.
Про це заявив сам фахівець.
"Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... це навіть не можна назвати нормальними справами.
Чи таке було? А як може таке бути?
Це дебілізм. Все, до побачення", - сказав Фоменко.
Раніше, журналіст програми ТаТоТаке Андрій Сеньків заявив, що під час Євро-2016 тренерський штаб збірної України на чолі з Михайлом Фоменком отримував 1 тисячу доларів за кожну хвилину Олександра Зінченка на полі.