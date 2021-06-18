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Фоменко - про отримування грошей за ігровий час Зінченка: Хто це вам таке сказав?

Сьогодні 14:54 589 0
Фахівець відреагував на скандальну інформацію
Фоменко - про отримування грошей за ігровий час Зінченка: Хто це вам таке сказав?
#Фоменко, #Зінченко

Джерело - Tribuna.com.

Колишній головний тренер збірної України Михайло Фоменко не отримував гроші  за виклик і загравання футболістів за національну команду.

Про це заявив сам фахівець.

"Хто це вам таке сказав? Це дебілізм. Це ж треба було... це навіть не можна назвати нормальними справами.

Чи таке було? А як може таке бути?

Це дебілізм. Все, до побачення", - сказав Фоменко.

Раніше, журналіст програми ТаТоТаке Андрій Сеньків заявив, що під час Євро-2016 тренерський штаб збірної України на чолі з Михайлом Фоменком отримував 1 тисячу доларів за кожну хвилину Олександра Зінченка на полі.

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