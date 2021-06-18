Динамо має великий борг перед посередниками за трансфер Соля

Борг київського клубу складає €320 тисяч

Київське Динамо має велику заборгованість перед посередникам за перехід 29-річного іспанського форварда Франа Соля з нідерландського клубу Віллем II за €3,5 мільйони у січні 2019 року.

Про це повідомляє канал Динамо Київ Inside.

"Вкиди щодо долі Соля та інших наших закордонних "валіз без ручки" зараз будуть з'являтися все частіше. За нашими даними, отриманими від посередників при його переході, керівництво Динамо заборгувало їм за цей трансфер якусь суму. А тепер міцно тримайтеся за поручні - €320 тисяч. І це ми ще не озвучуємо поки цифри заборгованості по Кадірі і Каргбо, які теж становлять п'ять нулів. З Селюком вирішать взаємозаліком/новим підвезенням, а з інтуристами таке не пройде. Мають відбутися суди. Загалом, ще раз посміємося-поплачемо над тим фактом, що дехто, схоже, радий рік за роком бути щасливо обдуреним. Думаючи, що обманює інших", - пише канал Динамо Київ Inside.

Минулого сезону Соль захищав кольори Тенерифе на правах оренди. Всього футболіст провів за іспанський клуб 39 матчів у всіх турнірах, де забив 10 м'ячів і віддав 2 результативні передачі.

Контракт Соля з Динамо розрахований до кінця грудня 2023 року. Орієнтовна вартість гравця складає €1 мільйон.

Раніше, Маккабі хоче орендувати Соля.