Вболіваємо за збірну України в Бухаресті проти Австрії

Бюджетний тур на Євро-2020, допомагаємо з придбанням квитків на матч

Джерело - Чемпiон.

Команді Андрія Шевченка лишилося зробити один крок, щоб вийти в ⅛ фіналу турніру. Для цього українській дружині потрібно перемогти збірну Австрії 21 червня. Нашій національній команді дуже потрібна підтримка в Бухаресті.

Фан-тур на матч Україна – Австрія

Дати туру: 20 – 22.06.

20.06. Виїзд з Одеси на кордон з Румунією, проходження формальностей та нічний переїзд до Бухаресту.

21.06. Ранкове прибуття в Бухарест, поселення в готель, вільний час! О 19:00 матч Україна – Австрія.

22.06. Виїзд у напрямку України, проходження кордону та прибуття в Одесу.

Вартість туру – 159 євро!

У вартість включено: проїзд автобусом Одеса – Бухарест – Одеса, проживання в готелі в Бухаресті (двомісне розміщення), страхування, супровід організатора.

Додаткові витрати: квиток на матч, ПЛР-тест, особисті витрати.

Допомагаємо з придбанням квитків на матч.

Придбати тур на Євро-2020 можна по e-mail: [email protected] за телефоном +380503429223 (Viber, WhatsApp, Telegram).