1. У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

2. Найкращим гравцем матчу було визнано українського вінгера Андрія Ярмоленка.

3. Збірна України після перемоги над Північною Македонією перервала неприємну серії на чемпіонатах Європи.

4. Головний тренер збірної України Андрій Шевченко оцінив перемогу над Північною Македонією (2:1) у другому турі Євро-2020.

5. Також, президент України Володимир Зеленський відреагував на перемогу національної команди.

6. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у матчі з Північною Македонією встановив рекорд Євро-2020.

7. Ярмоленко з Яремчуком встановили унікальний рекорд на Євро.

8. Збірна Нідерландів обіграла Австрію. Матч завершився з рахунком 2:0

9. Збірна Бельгії у другому турі групи В Євро-2020 у Копенгагені обіграла національну команду Данії.

10. Крістіану Еріксену вставлять підшкірний кардіовертер-дефібрилятор, який буде за потреби стимулювати серце та виправляти аритмію.

11. У російській Думі вимагають покарати українських уболівальників за пісню Путін х#йло на матчі Євро-2020 Україна – Північна Македонія.

12. Галатасарай проявляє предметний інтерес до вінгера Вест Гема і збірної України Андрія Ярмоленка.

13. Українська тенісистка Марта Костюк (65) у другому колі Viking Classic Birmingham поступилася росіянці Дарії Касаткіній (35).

Цитата дня:

Капітан збірної України Андрій Ярмоленко розповів про неровзність збірної України в другому таймі матчу з Північною Македонією: "Почуття гордості переповнює мене. Радий за команду, наших уболівальників. Важка гра, важкий суперник. Я дуже радий. Вітаю всіх з перемогою. Тепер потрібно кілька днів на відновлення і рухаємося далі".

Актуально: Уболівальники обрали найкращого гравця матчу з Північною Македонією

"Нервозність у другому таймі після пропущеного м'яча? Перший тайм виграли 2:0, але знали, що після перерви команда суперника буде бігти вперед, буде атакувати. Їм втрачати нічого, ми це прекрасно знали. Дуже важка гра. На чемпіонаті Європи, думаю, легких матчів не буває. Залишили дуже багато сил", - сказав Ярмоленко.