Бесєдін: Збірна України пропустила безглуздий гол

Нападник збірної України Артем Бесєдін оцінив перемогу над Північною Македонією в другому турі Євро-2020.

Про це розповів сам футболіст.

"Найголовніше, що взяли три очки дуже важливі. Провели хорошу гру. Пропустили в другому таймі безглуздий гол, що дало супернику друге дихання. Але ми впоралися, довели матч до логічного завершення. Добре все, що добре закінчується. Тепер будемо готуватися до наступного матчу.

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У другому таймі трохи не догледіли. Заробили пенальті, пропустили. Це футбол. Треба діяти по ситуації, думати на полі і бути готовим до будь-якого розвороту подій. Ми були готові. Добре, що виграли. Будемо тепер готуватися до Австрії", - відзначив Бєсєдін.