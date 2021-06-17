Футболіст розчарував Гасперіні

Український півзахисник Аталанти Віктор Коваленко, який перебрався в Італію на початку нинішнього року з Шахтаря, не вразив головного тренера команди Джан П'єро Гасперіні.

Про це повідомляє Tutto Atalanta.

Півзахисник зіткнувся з труднощами в тренувальному процесі, який виявився дуже важким для Коваленка.

Гасперіні не любить мати велику кількість футболістів в команді, а тому тримати Коваленка заради додаткового гравця на лавці запасних тренер навряд чи стане.

Ймовірно, влітку Аталанта буде готова розглянути можливість продажу Коваленка. Називається навіть цифра в 8-9 мільйонів євро, за які клуб з Бергамо буде готовий розлучитися з українцем.

Нагадаємо, Коваленко перейшов в Аталанту 1 лютого за 600 тисяч євро. У другій частині сезону-2020/21 українець зіграв лише три хвилини в одному поєдинку Серії А.