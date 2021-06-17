 Литовченко був працювати тренером клубу Першої ліги | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Литовченко увійшов до тренерського штабу Полісся

Сьогодні 15:10 559 0
Калитвинцев запросив свого колишнього помічника
Литовченко увійшов до тренерського штабу Полісся
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

Геннадій Литовченко буде асистентом головного тренера Полісся Юрія Калитвинцева.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Геннадій Володимирович працював разом з Калитвинцевим у донецькому Олімпіку, Динамо-2, а також був його помічником у збірній України. У якості головного тренера Геннадій Литовченко очолював Кривбас (2000/2001), Металіст (2003/2004), Арсенал Харків (2005/2006) та ФК Харків (2005/2006).

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Допис, поширений ФК "Полісся" Житомир (@polissya_fc)

Раніше, Полісся підписало ексгравця Колоса Сахневича.

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