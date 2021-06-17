Калитвинцев запросив свого колишнього помічника

Джерело - Чемпіон.

Геннадій Литовченко буде асистентом головного тренера Полісся Юрія Калитвинцева.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Раніше Геннадій Володимирович працював разом з Калитвинцевим у донецькому Олімпіку, Динамо-2, а також був його помічником у збірній України. У якості головного тренера Геннадій Литовченко очолював Кривбас (2000/2001), Металіст (2003/2004), Арсенал Харків (2005/2006) та ФК Харків (2005/2006).

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