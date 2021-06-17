Євро-2020. Італія розгромила Швейцарію, Фінляндія поступилася Росії та інші новини

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна Італії в Римі у другому турі Євро-2020 обіграла національну команду Швейцарії.

2. У Баку збірна Туреччини у матчі другого туру Євро-2020 поступилася Вельсу.

3. У матчі другого туру групи В чемпіонату Європи з футболу Фінляндія у Санкт-Петербурзі поступилася Росії.

4. Парашутист, який приземлився на Альянц Арену перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини, міг бути убитий снайперами.

5. Збірна України повинна бути уважною у матчі Євро-2020 проти Північної Македонії. Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.

6. Кріштіану Роналду встановив новий рекорд фінальних турнірів чемпіонатів Європи, зробивши дубль у віці 36 років 130 днів у матчі проти Угорщини (3:0).

7. Нападник збірної України Роман Яремчук увійшов до п'ятірки найкращих гравців за підсумками першого туру групвого етапу Євро-2020.

8. УЄФА на один матч дискваліфікувала футболіста збірної Австрії Марко Арнаутовича через расистські вигуки на адресу гравців з Північної Македонії під час матчу Євро-2020.

9. Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.

10. Метал офіційно перейменували в Металіст

11. Форвард Аякса Лассіна Траоре прибув до Києва для підписання контракту з Шахтарем.

12. Скаути Наполі уважно вивчають ігрові можливості двох центральних захисників київського Динамо і збірної України Іллі Забарного та Дениса Попова.

13. Ілля Забарний став наймолодшим гравцем в історії збірної України, який дебютував на чемпіонатах Європи.

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