Євро-2020. Італія розгромила Швейцарію, Фінляндія поступилася Росії та інші новини

Джерело - Чемпіон.
1. Збірна Італії в Римі у другому турі Євро-2020 обіграла національну команду Швейцарії.
2. У Баку збірна Туреччини у матчі другого туру Євро-2020 поступилася Вельсу.
3. У матчі другого туру групи В чемпіонату Європи з футболу Фінляндія у Санкт-Петербурзі поступилася Росії.
4. Парашутист, який приземлився на Альянц Арену перед початком матчу Євро-2020 між збірними Франції та Німеччини, міг бути убитий снайперами.
5. Збірна України повинна бути уважною у матчі Євро-2020 проти Північної Македонії. Про це розповів головний тренер національної команди Андрій Шевченко.
6. Кріштіану Роналду встановив новий рекорд фінальних турнірів чемпіонатів Європи, зробивши дубль у віці 36 років 130 днів у матчі проти Угорщини (3:0).
7. Нападник збірної України Роман Яремчук увійшов до п'ятірки найкращих гравців за підсумками першого туру групвого етапу Євро-2020.
8. УЄФА на один матч дискваліфікувала футболіста збірної Австрії Марко Арнаутовича через расистські вигуки на адресу гравців з Північної Македонії під час матчу Євро-2020.
9. Захисник мадридського Реала Серхіо Рамос покине клуб.
10. Метал офіційно перейменували в Металіст
11. Форвард Аякса Лассіна Траоре прибув до Києва для підписання контракту з Шахтарем.
12. Скаути Наполі уважно вивчають ігрові можливості двох центральних захисників київського Динамо і збірної України Іллі Забарного та Дениса Попова.
13. Ілля Забарний став наймолодшим гравцем в історії збірної України, який дебютував на чемпіонатах Європи.
Цитата дня:
France Football - про збірну Росії на Євро: "Нам шкода цих росіян. Мало бажання, мало вміння, мало впевненості і, головне, почуття жахливої неповноцінності в порівнянні з Бельгією. У голах Шунін проявив себе катаклізмом, але він не єдиний. Особлива згадка про нещасного Черишева, який вийшов на поле на 29-й хвилині гри, щоб пробігтися і піти з поля на 63-й... Символічно".