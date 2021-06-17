Євро-2020. Збірна України - Збірна Австрії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.

21 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе заключний матч групового етапу на Євро-2020 проти Австрії. Початок матчу о 19:00.

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У матчі другого туру групи С чемпіонату Європи з футболу збірна Україна у Бухаресті обіграла Північну Македонію.

Збірна Австрії переграла Північну Македонію у першому раунді групового етапу Євро-2020.

Напередодні відомий аналітичний портал спрогнозував Україні перемогу в групі на Євро-2020

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.