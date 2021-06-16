Новий головний тренер Шахтаря Роберто Де Дзербі хоче повернути президента гірників Ріната Ахметова на стадіон.

Про це розповів сам італійський фахівець.

"Український футбол я знаю насамперед за національною збірною, яку наразі очолює Андрій Шевченко, а в нього практично весь тренерський штаб з Італії. Що стосується Шахтаря, можливо, для вас це буде сюрпризом, проте я вас запевняю, клуб широковідомий в Італії. Тамтешні уболівальники й фахівці знають футболістів за іменами, прекрасно розбираються в команді і стежать за нею. В Італії почути Шахтар – це нормально, не дивина і не сюрприз.

Що мене тут здивувало і що, як я думав, буде по-іншому? Організація роботи в клубі. Це неймовірно. Зокрема для мене, італійця, який знає ментальні особливості роботи у своїй країні. Я не очікував, що тут все буде організовано на такому високому рівні. Коли вперше зустрівся з президентом, зрозумів: усе, що він робить у футболі, – від великої любові до футболу. Він справжній фанат футболу. Це дуже компетентна у футболі людина, яка прагне знати все, отримати відповіді на будь-які запитання. І я вам скажу, що маю ще одну мету крім виключно футбольних, крім виграшу трофея та участі в Лізі чемпіонів, крім того, що я хочу прищепити Шахтарю гарний стиль гри. Я прагну домогтися ще і того, аби президент Шахтаря повернувся на трибуни як глядач. Це буде одним з моїх завдань на час роботи тут", - відзначив Де Дзербі.