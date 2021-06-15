Зоря оскаржить в УЄФА відхід Васіля

У Зорі невдоволені переходом гравця у німецький клуб

У Зорі обурені тим, що воротар Нікола Васіль не прибув в розташування команди в день виходу з відпустки.

Про це розповів генеральний директор клубу Станіслав Оганов.

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"Не прибув на збір Нікола Васіль. Будемо розбиратися, в чому причина. Якщо він знаходиться в іншому клубі без повідомлення нашого клубу, ми будемо звертатися до УЄФА про прийняття санкцій, а в нашому клубі він буде покараний фінансово", - сказав Оганов.

Transfermarkt вказує, що контракт 25-річного гравця з Зорею діє до кінця червня 2021 року.