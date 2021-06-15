 Кобін: Наскільки я знаю, Минай залишається в Прем'єр-лізі | Футбол | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Кобін: Наскільки я знаю, Минай залишається в Прем'єр-лізі

Сьогодні 14:24 518 0
Судячи з усього, закарпатський клуб замінить Олімпік
Кобін: Наскільки я знаю, Минай залишається в Прем'єр-лізі
#Кобін, #Минай

Джерело - ua.tribuna.com.

Український тренер Василь Кобін поки не підтверджує, що повертається у Минай.

Про це заявив сам фахівець.

"Щойно буде офіційна інформація, всі будуть все знати. Поки нічого коментувати, тому що немає ніякої офіційної інформації.

Чи Минай виступатиме в УПЛ? Не знаю, 15 червня проходить засідання учасників УПЛ. Є безліч різних варіантів, зараз зарано про це все говорити.

Якщо Олімпік зніметься з УПЛ, чи готовий Минай їх замінити? Минай за регламентом, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, залишається в Прем'єр-лізі. Але це тільки розмови, поки немає ніякого рішення. Це наскільки я знаю", - зазначив Кобін.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Минай посів останнє, 14-е місце в турнірній таблиці УПЛ і за спортивним принципом повинен вилетіти в Першу лігу.

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