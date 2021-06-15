Кобін: Наскільки я знаю, Минай залишається в Прем'єр-лізі

Український тренер Василь Кобін поки не підтверджує, що повертається у Минай.

Про це заявив сам фахівець.

"Щойно буде офіційна інформація, всі будуть все знати. Поки нічого коментувати, тому що немає ніякої офіційної інформації.

Чи Минай виступатиме в УПЛ? Не знаю, 15 червня проходить засідання учасників УПЛ. Є безліч різних варіантів, зараз зарано про це все говорити.

Якщо Олімпік зніметься з УПЛ, чи готовий Минай їх замінити? Минай за регламентом, наскільки я знаю, наскільки мені відомо, залишається в Прем'єр-лізі. Але це тільки розмови, поки немає ніякого рішення. Це наскільки я знаю", - зазначив Кобін.