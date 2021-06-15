Миколаїв може відмовитися від участі у наступному сезоні Першої ліги

Причиною не подачі заявки - проблеми з фінансами

МФК Миколаїв може відмовитися від подачі заявки на виступ у Першій лізі чемпіонату України в сезоні 2021/22 років.

Про це повідомляє Sport Arena.

Причиною стали фінансові проблеми, з якими зіткнувся клуб останнім часом. Із заявленого фінансового ресурсу, який клуб просив виділити з міського бюджету для фінансування першої та другої команд МФК, а також ДЮФШ Миколаїв, було виділено всього близько 40%.

В результаті клуб закінчив сезон 2020/21 з солідним дефіцитом, покривати який просто нема з чого.

Миколаїв до останнього туру Першої ліги боровся за вихід в УПЛ, проте все ж поступився третю сходинку чемпіонату Металісту 1925. Команда Іллі Близнюка фінішувала четвертою.

У групі Б Другої ліги також виступав Миколаїв-2, який завершив сезон на останньому місці з вісьмома набраними очками.

Нагадаємо, в останньому турі минулого сезону Миколаїв зіграв внічию з Агробізнесом.