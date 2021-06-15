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Навколо спорту

Ярмоленко: Була купа сварок із Суркісами, але зараз я їм дуже вдячний

Сьогодні 12:56 578 0
Колишній гравець Динамо - про відхід з київського клубу
Ярмоленко: Була купа сварок із Суркісами, але зараз я їм дуже вдячний
#Ярмоленко

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Вест Гема Андрій Ярмоленко міг ще залишитися у київському Динамо.

 Про це заявив сам футболіст.

"Я не можу говорити, що мене перетримали. Можна було і ще залишитися. Я грав у команді, в якій мріяв грати з дитинства. Мені було добре в Києві. Футбол - це бізнес, і не все міг я вирішити в тій ситуації. Є президент клубу, є контракт. І зрозуміло, що президент хоче отримати якісь гроші. Були пропозиції, але президент вважав за потрібне, щоб я залишився в Динамо. Так, я міг ходити ображатися, забити як деякі, не тренуватися. Є різні люди, але я не міг так зробити. По-перше, я люблю футбол, по-друге, я граю в команді, за яку вболівають всі мої родичі.

 Чому перепідписав контракт з Динамо? Однією з причин було те, що я не хотів залишати Динамо ні з чим. Я хотів зробити все красиво. Якби Ігор Суркіс не продав мене - я б залишився в Динамо і робив би професійно свою роботу.

Чи ображався я на Суркіса? Були непорозуміння, образи, була купа сварок і з Ігорем Михайловичем, і з Григорієм Михайловичем. Але зараз ми добре спілкуємося. Я дуже вдячний цим людям, тому що вони зробили мене тим, ким я є зараз. Не бачу сенсу ворогувати або говорити: А якби ви відпустили мене туди або туди раніше, то я, можливо, щось би виграв... Не бачу сенсу міркувати на цю тему: пізно чи рано я пішов. Як сталося - так сталося. Я абсолютно всім задоволений", - сказав Ярмоленко.

Відзначимо, що Ярмоленко перейшов у німецький клуб Боруссія влітку 2017 роки за 25 мільйонів євро.

Нагадаємо, Ярмоленко висловив претензії Марлосу.

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