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Полісся залишили три гравці

Сьогодні 10:56 190 0
Галенко був одним з найкращих у сезоні
Полісся залишили три гравці
#Галенко, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю з Ярославом Галенком, Володимиром Маханьковим та Марком Медведєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ярослав Галенко приєднався до команди в сезоні 19/20. У цьому сезоні Ярослав зіграв у 24 матчах, провівши на полі 1825 хвилин та забив 7 голів.

Володимир Маханьков став гравцем нашої команди в сезоні 20/21, зіграв 24 матчі (2289 хвилин).

Марк Медведєв приєднався до жовто-зелених у цьому сезоні. Був заявлений у 19 матчах.

Раніше, Калитвинцев очолив Полісся.

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