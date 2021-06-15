Галенко був одним з найкращих у сезоні

Джерело - Чемпіон.

Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю з Ярославом Галенком, Володимиром Маханьковим та Марком Медведєвим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Ярослав Галенко приєднався до команди в сезоні 19/20. У цьому сезоні Ярослав зіграв у 24 матчах, провівши на полі 1825 хвилин та забив 7 голів.

Володимир Маханьков став гравцем нашої команди в сезоні 20/21, зіграв 24 матчі (2289 хвилин).

Марк Медведєв приєднався до жовто-зелених у цьому сезоні. Був заявлений у 19 матчах.

Раніше, Калитвинцев очолив Полісся.