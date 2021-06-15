Джерело - Чемпіон.
Футбольний клуб Полісся припинив співпрацю з Ярославом Галенком, Володимиром Маханьковим та Марком Медведєвим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Ярослав Галенко приєднався до команди в сезоні 19/20. У цьому сезоні Ярослав зіграв у 24 матчах, провівши на полі 1825 хвилин та забив 7 голів.
Володимир Маханьков став гравцем нашої команди в сезоні 20/21, зіграв 24 матчі (2289 хвилин).
Марк Медведєв приєднався до жовто-зелених у цьому сезоні. Був заявлений у 19 матчах.
Раніше, Калитвинцев очолив Полісся.