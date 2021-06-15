 Вболівальники в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини | Футбол | Champion.com.ua
Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини
Сьогодні 08:00 95
Іспанія не змогла переграти Швецію на Євро-2020
Вчора 23:57 1763
Євро-2020. Іспанія - Швеція 0:0. Як це було
Вчора 23:57 3207
Словаччина несподівано обіграла Польщу на Євро-2020
Вчора 20:53 1096
Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу
Вчора 20:44 695
Зубков пропустить матч з Північною Македонією на Євро-2020
Вчора 19:28 805
Top Rank анонсував бій Ф’юрі - Вайлдер
Вчора 19:12 639
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Вчора 19:06 1350
Чехія з дублем Шика обіграла Шотландію на Євро-2020
Вчора 17:53 582
Де Дзербі пояснив перехід у Шахтар
Вчора 16:44 700
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого
Фото українських уболівальників в Амстердамі не залишить буйдужим нікого Андрій Твердохліб
Вчора 20:15 1431 1
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою Андрій Твердохліб
Вчора 19:06 1350
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля
Відео дня. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля Андрій Твердохліб
Вчора 17:24 3315
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна
Збірна України сильніша за Росію: реакція журналістів на матч Нідерланди - Україна Стас Лысак
Вчора 16:30 1155
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта
Путін - х*йло: українські вболівальники навчили нідерландських співати славнозвісного хіта Андрій Твердохліб
Вчора 14:30 3110
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке
Хороший матч при поганій грі: аналіз збірної України. ТаТоТаке Valeriy Ruchka
Вчора 14:18 379
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Вчора 10:00 7708
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:44 701
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:39 1490
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
13.06.2021 23:34 3151
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна
Ван Бастен проти Шевченка: Мілан ефектно анонсував матч Нідерланди – Україна Valeriy Ruchka
13.06.2021 20:36 1213
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
13.06.2021 19:47 575
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
13.06.2021 14:28 1286
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
13.06.2021 13:13 1501
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
13.06.2021 11:13 4415 2
Прямі трансляції
Навколо спорту

Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини

Сьогодні 08:00 95 0
Іспанія не змогла перемогти Швецію, футбольна Європа в захваті від матчу Нідерланди - України та інші новини
#Євро-2020

Джерело - Чемпіон.

1. Збірна Іспанії у домашньому матчі Євро-2020 не змогла переграти Швецію.

2. У матчі групи E збірна Польщі поступилася Словаччині.

3. Збірна Чехії у стартовому матчі групи D обіграла Шотландію.

4. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля.

5. За підсумками матчу Євро-2020 Нідерланди - Україна УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку.

  Читайте також: Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою

6. Нейтральні уболівальники визнали поєдинок Нідерланди - Україна найкращим наразі на Євро-2020.

7. Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань.

8. Також, Чемпіон зібрав для вас думки журналістів та експертів щодо бойового матчу на Йоган Кройф Арені.

  АктуальноУкраїна - Нідерланди: рекорди та факти

9. Вінгер збірної України Олександр Зубков може більше не зіграти на чемпіонаті Європи.

10. Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.

11. Фанати збірної Нідерландів на стадіоні гідно оцінили супергол Ярмоленка

12. Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до загальної групи гравців команди і в понеділок провів тренування разом з футболістами, які не грали в матчі з Нідерландами.

13. Матч проти Північної Македонії стане найважливішим для збірної України на чемпіонаті Європи. Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

14. У новачка УПЛ виник серйозний конфлікт через висловлювання одного з керівників.

15. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у перерві матчу з Нідерландами дорікнув Марлосу за його дії на полі. Про це розповів журналіст Артем Франков.

16. Проте цю новину спростував захисник збірної України Ілля Забарний та журналіст Ігор Циганик.

17. У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.

18. Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу.

19. Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила проведення третього поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером.

Цитата дня:

Володимир Зеленський: “Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас”.

Коментарі ()