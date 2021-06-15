Джерело - Чемпіон.
1. Збірна Іспанії у домашньому матчі Євро-2020 не змогла переграти Швецію.
2. У матчі групи E збірна Польщі поступилася Словаччині.
3. Збірна Чехії у стартовому матчі групи D обіграла Шотландію.
4. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля.
5. За підсумками матчу Євро-2020 Нідерланди - Україна УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку.
Читайте також: Підсумки гри Нідерланди - Україна: травма Зубкова стала ключовою
6. Нейтральні уболівальники визнали поєдинок Нідерланди - Україна найкращим наразі на Євро-2020.
7. Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань.
8. Також, Чемпіон зібрав для вас думки журналістів та експертів щодо бойового матчу на Йоган Кройф Арені.
Актуально: Україна - Нідерланди: рекорди та факти
9. Вінгер збірної України Олександр Зубков може більше не зіграти на чемпіонаті Європи.
10. Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.
11. Фанати збірної Нідерландів на стадіоні гідно оцінили супергол Ярмоленка
12. Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до загальної групи гравців команди і в понеділок провів тренування разом з футболістами, які не грали в матчі з Нідерландами.
13. Матч проти Північної Македонії стане найважливішим для збірної України на чемпіонаті Європи. Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.
14. У новачка УПЛ виник серйозний конфлікт через висловлювання одного з керівників.
15. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у перерві матчу з Нідерландами дорікнув Марлосу за його дії на полі. Про це розповів журналіст Артем Франков.
16. Проте цю новину спростував захисник збірної України Ілля Забарний та журналіст Ігор Циганик.
17. У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.
18. Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу.
19. Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила проведення третього поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером.
Цитата дня:
Володимир Зеленський: “Емоційний початок. Дуже сильна гра. Хлопці дійсно боролися до останньої секунди. Кожен українець був з Вами сьогодні і буде й далі. А далі – важливі дві гри і ПЕРЕМОГА! Бо те, що у Вас написано на формі, не затерти й не прибрати! Бо це – про Україну! Бо це сьогодні – про Вас”.