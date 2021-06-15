Джерело - Чемпіон.

1. Збірна Іспанії у домашньому матчі Євро-2020 не змогла переграти Швецію.

2. У матчі групи E збірна Польщі поступилася Словаччині.

3. Збірна Чехії у стартовому матчі групи D обіграла Шотландію.

4. Нападник збірної Чехії забив фантастичний гол із центра поля.

5. За підсумками матчу Євро-2020 Нідерланди - Україна УЄФА визначив найкращого гравця поєдинку.

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6. Нейтральні уболівальники визнали поєдинок Нідерланди - Україна найкращим наразі на Євро-2020.

7. Ярмоленко - найкращий гравець збірної України в матчі з Нідерландами на думку зарубіжних видань.

8. Також, Чемпіон зібрав для вас думки журналістів та експертів щодо бойового матчу на Йоган Кройф Арені.

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9. Вінгер збірної України Олександр Зубков може більше не зіграти на чемпіонаті Європи.

10. Вболівальники в захваті від голу Ярмоленка у ворота збірної Нідерландів.

11. Фанати збірної Нідерландів на стадіоні гідно оцінили супергол Ярмоленка

12. Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до загальної групи гравців команди і в понеділок провів тренування разом з футболістами, які не грали в матчі з Нідерландами.

13. Матч проти Північної Македонії стане найважливішим для збірної України на чемпіонаті Європи. Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

14. У новачка УПЛ виник серйозний конфлікт через висловлювання одного з керівників.

15. Капітан збірної України Андрій Ярмоленко у перерві матчу з Нідерландами дорікнув Марлосу за його дії на полі. Про це розповів журналіст Артем Франков.

16. Проте цю новину спростував захисник збірної України Ілля Забарний та журналіст Ігор Циганик.

17. У фан-зоні російського Санкт-Петербурга в українського вболівальника поліція відібрала синьо-жовтий прапор.

18. Прометей переміг Запоріжжя та вперше виграв Суперлігу.

19. Промоутерська компанія Top Rank офіційно підтвердила проведення третього поєдинку між чемпіоном WBC в суперважкій вазі Тайсоном Ф'юрі і Деонтеєм Вайлдером.

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