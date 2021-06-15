Євро-2020. Збірна України - Збірна Північної Македонії: матч-центр

Джерело - Чемпіон.

17 червня на Арені Націонале в Бухаресті збірна України проведе другий матч групового етапу на Євро-2020 проти Північної Македонії. Початок матчу о 16:00.

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Вінгер збірної України Віктор Циганков повернувся до загальної групи гравців команди і в понеділок провів тренування разом з футболістами, які не грали в матчі з Нідерландами.

Матч проти Північної Македонії стане найважливішим для збірної України на чемпіонаті Європи. Про це розповів захисник національної команди Микола Матвієнко.

Збірна Австрії впевнено переграла Північну Македонію.

Збірна України поступилася у стартовому матчі групового етапу Євро-2020 збірній Нідерландів.

Збірна Північної Македонії бажає вийти з групи С на чемпіонаті Європи-2020.

Чемпіон проведе для вас текстовий онлайн поєдинку.