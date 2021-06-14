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Роналду: Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше

Вчора 23:41 132 0
Кріштіану Роналду прокоментував своє майбутнє
Роналду: Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше
#Роналду

Джерело - isport.ua.

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився думками про своє майбутнє в туринському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я граю на найвищому рівні протягом 18 років. Всі ці розмови не турбують. Що б не трапилося, це буде на краще.

Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше на цей час. Зараз я зосереджений тільки на іграх за свою національну команду", - відзначив Роналду.

Чинний контракт Кріштіану з Ювентусом закінчується влітку 2022 року.

Раніше повідомлялося, що захисник збірної Португалії захворів на коронавірус.

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