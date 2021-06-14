Роналду: Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше

Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився думками про своє майбутнє в туринському клубі.

Про це розповів сам футболіст.

"Я граю на найвищому рівні протягом 18 років. Всі ці розмови не турбують. Що б не трапилося, це буде на краще.

Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше на цей час. Зараз я зосереджений тільки на іграх за свою національну команду", - відзначив Роналду.