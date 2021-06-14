Роналду: Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше

Джерело - isport.ua.
Португальський нападник Ювентуса Кріштіану Роналду поділився думками про своє майбутнє в туринському клубі.
Про це розповів сам футболіст.
"Я граю на найвищому рівні протягом 18 років. Всі ці розмови не турбують. Що б не трапилося, це буде на краще.
Залишуся я в Ювентусі або піду - це не найголовніше на цей час. Зараз я зосереджений тільки на іграх за свою національну команду", - відзначив Роналду.
Чинний контракт Кріштіану з Ювентусом закінчується влітку 2022 року.
Раніше повідомлялося, що захисник збірної Португалії захворів на коронавірус.