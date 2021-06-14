Ярославський витратить 163 млн гривень на відновлення інфраструктури Металіста

Олександр Ярославський вкладає гроші у Металіст

Експрезидент Металіста Олександр Ярославський продовжує відновлювати харківський клуб.

Про це повідомляє telegraf.com.ua.

Минулого тижня розпочалася реконструкція 14 полів дитячо-юнацької академії, на яку харківський бізнесмен виділив 53 млн гривень.

Також, стартували роботи з відновлення стадіону – VIP-секторів на Західній трибуні та офісних приміщень на Північній. Реконструкція обійдеться ще в 70 млн гривень.

1 липня розпочне роботу магазин Metallist Fanstore на Південній трибуні, перший в мережі з шести подібних маркетів для вболівальників. Їх будівництво, вартістю 40 млн гривень.

У підсумку загальна сума коштів, яку вкладе Олександр Ярославський у відновлення зруйнованої клубної інфраструктури в рамках приватно-міського партнерства, становить 163 млн гривень.

Раніше, Ярославський анонсував літні трансфери Металіста.