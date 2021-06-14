 Мілевський: Як не помилятися, коли ти відбираєш м'яч практично 90 хвилин | Футбол | Champion.com.ua
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Мілевський: Як не помилятися, коли ти відбираєш м'яч практично 90 хвилин

Сьогодні 15:28 186 0
Мілевський: Як не помилятися, коли ти відбираєш м'яч практично 90 хвилин

Джерело - Чемпiон.

Після поразки збірної України від Нідерландів не потрібно посипати голову попелом.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Так вважає колишній нападник збірної України Артем Мілевський.

"Мені було цікаво який буде склад, я згоден з думкою Віктора Леоненка, хто був сильнішим і здоровішим, той і вийшов у старті. Ясна річ, що настрій гівно. Я знаю, що це таке, коли ти витягаєш щось, але в наприкінці ти отримуєш і ти віддав стільки сил.

Миколенко спи спокійно, сьогодні тяжко було людині. Відновлення найголовніше. Я не скажу, що Миколенко провалив гру, просто хтось був сильніший за нього цього дня. Не потрібно посипати голову попелом, була відмінна гра, давно такого не бачив. Згоден, що Голландія - це Барселона. Як не помилятися, коли ти відбираєш м'яч практично 90 хвилин. Для мене man of the match - це капітан команди Нідерландів.

Бажаю нашій збірній успіхів, щоб у наступних іграх підфортило", - сказав Мілевський.

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