Колишній тренер Олімпіка продовжить кар'єру в Росії

Джерело - Чемпiон.

38-річний івуарійський фахівець Яя Туре продовжить кар'єру в Росії. Ексгравець Барселони і Ман Сіті увійде до тренерського штабу клубу Ахмат Грозний.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Головним тренером команди є Андрій Талалаєв. Туре підписав контракт до кінця сезону 2021/22.

Минулого сезону Ахмат зайняв 11-те місце в Російській Прем'єр-лізі.

Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 Туре працював в Олімпіку, але в травні він покинув донецький клуб.

За свою футбольну кар'єру івуарієць грав за Беверен, Металург (Донецьк), Монако, Олімпіакос, Барселона, Манчестер Сіті.