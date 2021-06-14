Колишній тренер Олімпіка продовжить кар'єру в Росії

Джерело - Чемпiон.
38-річний івуарійський фахівець Яя Туре продовжить кар'єру в Росії. Ексгравець Барселони і Ман Сіті увійде до тренерського штабу клубу Ахмат Грозний.
Про це повідомляє офіційний сайт клубу.
Головним тренером команди є Андрій Талалаєв. Туре підписав контракт до кінця сезону 2021/22.
Минулого сезону Ахмат зайняв 11-те місце в Російській Прем'єр-лізі.
Нагадаємо, що в сезоні 2020/21 Туре працював в Олімпіку, але в травні він покинув донецький клуб.
За свою футбольну кар'єру івуарієць грав за Беверен, Металург (Донецьк), Монако, Олімпіакос, Барселона, Манчестер Сіті.
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