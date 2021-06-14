Твоя робота - це ганьба. Зідан визвірився на журналіста

Джерело - Чемпiон.
Колишній наставник Реала Зінедін Зідан жорстко поговорив з іспанським журналістом.
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Про це повідомляє Onze.
Екстренер Реала Зідан відвідав фінал плей-оф Сегунди між Райо Вальєкано і Жироною. За Райо виступає його син - Люка
Після матчу до Зінедіна Зідана підійшов журналіст GOL Серджіо Кіранте, який хотів поговорити з французом стосовно його відставки з Реала. Спершу тренер проігнорував його, але потім відповів:
"Ти збираєшся ставити одні й ті ж дурні питання? Твоя робота - це ганьба. Я знаю тебе, а ти - мене. З вами завжди відбувається одне й те саме. Давай, пішли поговоримо без камер", - різко відповів Зідан.