Твоя робота - це ганьба. Зідан визвірився на журналіста

Джерело - Чемпiон.

Колишній наставник Реала Зінедін Зідан жорстко поговорив з іспанським журналістом.

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Про це повідомляє Onze.

Екстренер Реала Зідан відвідав фінал плей-оф Сегунди між Райо Вальєкано і Жироною. За Райо виступає його син - Люка

Після матчу до Зінедіна Зідана підійшов журналіст GOL Серджіо Кіранте, який хотів поговорити з французом стосовно його відставки з Реала. Спершу тренер проігнорував його, але потім відповів: