Шевченко: Команда підвищила свій рівень цією грою

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою своєї команди у матчі проти Нідерландів на Євро-2020.

Про це сам наставник національної команди.

"Я дуже задоволений грою. Як команда зреагувала на те, що відбувається, особливо в другому таймі після пропущених голів. Попри те, що ми програли цей матч - запишемо його собі в актив. Коли граєш на такому рівні, особливо проти такої команди, яка атакує і шукає моменти, то постійно знаходишся в напрузі. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на цю напругу. Команда підвищила свій рівень сьогоднішньою грою", - сказав Шевченко.