 Шевченко: Команда підвищила свій рівень цією грою | Футбол | Champion.com.ua
Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020
Вчора 23:52 15842 29
Євро-2020. Україна - Нідерланди: рекорди та факти
Сьогодні 13:00 292
Підтримаємо збірну України в Бухаресті!
Сьогодні 10:04 5993
Рейтинг WTA: Світоліна - шоста, Цуренко втратила 23 позиції
Сьогодні 09:43 113458
Євро-2020. Україна в драматичному матчі заслуговано поступилася Нідерландам
Сьогодні 08:30 1063
Збірна України поступилася Нідерландам, Австрія перемогла Північну Македонію та інші новини
Сьогодні 08:00 1804
Україна - Нідерланди: відео голів і огляд матчу чемпіонату Європи
Сьогодні 04:21 9147 1
Нідерланди - Україна 3:2: огляд матчу
Сьогодні 03:50 2581 2
Євро-2020. Нідерланди - Україна 3:2. Як це було
Вчора 23:52 54405 1
Австрія впевнено здолала Північну Македонію на Євро-2020
Вчора 20:53 2043
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України
Найкращий матч на Євро-2020: реакція зарубіжних уболівальників на поразку збірної України Стас Лысак
Сьогодні 10:00 4456
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол
Збірна Нідерландів знову вийшла вперед - українці пропустили третій гол Віктор Слюсаренко
Вчора 23:44 652
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2
Яремчук зрівняв рахунок після суперпередачі Маліновського - 2:2 Віктор Слюсаренко
Вчора 23:39 1376
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів
Ярмоленко забив неймовірний гол у ворота Нідерландів Віктор Слюсаренко
Вчора 23:34 2759
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України
Веггорст забив другий гол у ворота збірної України Віктор Слюсаренко
Вчора 23:21 603
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу
У Казахстані футболіст втратив свідомість під час матчу Valeriy Ruchka
Вчора 19:47 531
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році
Українці на Євро: хто піднімав трофей та секрет успіху команди Лобановського у 1988 році Віктор Слюсаренко
Вчора 14:28 1218
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією
Відео дня. Хто не скаче той москаль - у Львові несамовито вблолівали за Бельгію в матчі з Росією Андрій Твердохліб
Вчора 13:13 1431
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами
Збірна України на чемпіонаті Європи: хто вийде в старті на гру з Нідерландами Андрій Твердохліб
Вчора 11:13 4245 2
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020
Росія розгромно поступилася Бельгії та ризикує не вийти до плей-оф Євро-2020 Стас Лысак
Вчора 11:00 996
Прямі трансляції
Навколо спорту

Шевченко: Команда підвищила свій рівень цією грою

Сьогодні 13:31 387 0
Матч з Нідерландами можна записати в актив для збірної України
Шевченко: Команда підвищила свій рівень цією грою

Джерело - Чемпiон.

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко задоволений грою своєї команди у матчі проти Нідерландів на Євро-2020.

Про це сам наставник національної команди.

"Я дуже задоволений грою. Як команда зреагувала на те, що відбувається, особливо в другому таймі після пропущених голів. Попри те, що ми програли цей матч - запишемо його собі в актив. Коли граєш на такому рівні, особливо проти такої команди, яка атакує і шукає моменти, то постійно знаходишся в напрузі. Мені сподобалося, як хлопці зреагували на цю напругу. Команда підвищила свій рівень сьогоднішньою грою", - сказав Шевченко.

Україна програла Нідерландам 2:3. У 2-му турі Євро-2020, 17 червня, Україна зіграє з Північною Македонією, а Нідерланди зустрінуться з Австрією. 

Коментарі ()