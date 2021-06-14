WhoScored: Яремчук - найкращий гравець збірної України

Джерело - Чемпiон.
Нападник збірної України Роман Яремчук став найкращим гравцем команди в матчі Євро-2020 з Нідерландами.
За даними WhoScored.
Яремчук, який в матчі забив гол і віддав гольову передачу, за свою гру отримав 7,8 балів.
Слідом за оцінками порталу йдуть автор першого гола тільки Андрій Ярмоленко (7,6) і Олександр Зінченко (7,0)
Гіршу оцінку серед українських футболістів отримав Георгій Бущан, у якого 5,8 балів.
Найкращий гравець матчу - нападник збірної Нідерландів Ваут Вегорст - 7,9 балів.