WhoScored: Яремчук - найкращий гравець збірної України

Джерело - Чемпiон.

Нападник збірної України Роман Яремчук став найкращим гравцем команди в матчі Євро-2020 з Нідерландами.

За даними WhoScored.

Яремчук, який в матчі забив гол і віддав гольову передачу, за свою гру отримав 7,8 балів.

Слідом за оцінками порталу йдуть автор першого гола тільки Андрій Ярмоленко (7,6) і Олександр Зінченко (7,0)

Гіршу оцінку серед українських футболістів отримав Георгій Бущан, у якого 5,8 балів.

Найкращий гравець матчу - нападник збірної Нідерландів Ваут Вегорст - 7,9 балів.