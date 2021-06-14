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Україна увійшла в історію чемпіонатів Європи

Сьогодні 08:05 2499 1
Україна увійшла в історію чемпіонатів Європи
#Євро-2020, #Україна, #Нідерланди

Джерело - Чемпiон.

Збірна України програла Нідерландам в матчі першого туру чемпіонату Європи. Проте, українці зуміли не просто відігратися з 0:2, а зробити це всього за чотири хвилини.

Збірна України у драматичному матчі поступилася Нідерландам на Євро-2020

Як повідомляє іспанська журналіст MisterChip, лише вдруге в історії чемпіонатів Європи, одна команда зуміла відіграти два голи за такий короткий час.

Першою була Югославія в 1960 році, коли програючи Франції 2:4 зуміла відігратися за три хвилини.

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