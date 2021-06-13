 Болотніков: Ми знали, що в Другій лізі буде непросто, але не думали, що настільки | Футбол | Champion.com.ua
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Болотніков: Ми знали, що в Другій лізі буде непросто, але не думали, що настільки

Сьогодні 20:50 359 1
Болотніков: Ми знали, що в Другій лізі буде непросто, але не думали, що настільки

Джерело - ПФЛ.

Футболісти Карпат хотіли боротися за Першу лігу.

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Про це розповів директор з розвитку львівського клубу Сергій Болотніков.

"Ми знали, що в Другій лізі буде непросто, але не  думали,  що  настільки.  Футболісти  взагалі  казали,  що  хочуть  боротись  за  вихід  в  Першу  лігу, але дуже швидко їх опустили на землю. І це, вважаю, корисно. Вони побачили, що таке насправді дорослий футбол. До прикладу, в першій третині чемпіонату 60% голів Карпати пропустили зі стандартів. Зараз цей показник вже значно нижче. Команда вчиться. Звісно,  гра  і  результати  далекі  від  того,  щоб привернути  увагу  тренерів  збірних  чи  скаутів. Але  насправді  команда  місцями  демонструє  непоганий футбол – це точно не "бий-біжи", хлопці намагаються комбінувати, думати на полі, працювати  з  м’ячем  на  швидкості.  І  чимало  гравців,  на мою думку, мають хороші перспективи – той же Мудрик,  Береза,  Бичек,  Степанчук,  Гудзінський, Жозеф та інші",- сказав Болотніков.

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