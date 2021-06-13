Футболісти Карпат хотіли боротися за Першу лігу.

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Про це розповів директор з розвитку львівського клубу Сергій Болотніков.

"Ми знали, що в Другій лізі буде непросто, але не думали, що настільки. Футболісти взагалі казали, що хочуть боротись за вихід в Першу лігу, але дуже швидко їх опустили на землю. І це, вважаю, корисно. Вони побачили, що таке насправді дорослий футбол. До прикладу, в першій третині чемпіонату 60% голів Карпати пропустили зі стандартів. Зараз цей показник вже значно нижче. Команда вчиться. Звісно, гра і результати далекі від того, щоб привернути увагу тренерів збірних чи скаутів. Але насправді команда місцями демонструє непоганий футбол – це точно не "бий-біжи", хлопці намагаються комбінувати, думати на полі, працювати з м’ячем на швидкості. І чимало гравців, на мою думку, мають хороші перспективи – той же Мудрик, Береза, Бичек, Степанчук, Гудзінський, Жозеф та інші",- сказав Болотніков.