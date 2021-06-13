Греція вимагає у збірної Північної Македонії змінити форму

Ще один скандал із формою

Джерело - Чемпiон.

Влада Греції і Грецька національна федерація футболу поскаржилися в УЄФА на герб на майці Північної Македонії.

Греки виступають проти використання на гербі назви Федерації футболу Македонії, тому що в назві немає слова Північна.

Річ у тім, що з лютого 2019 року Македонія має офіційну назву Північна Македонія. Влада країни погодилася на перейменування, щоб Греція припинила перешкоджати вступу країни в НАТО і Євросоюз.

На запит греків відреагувало Міністерство закордонних справ Північної Македонії.

Як зазначають у відомстві, назва ФФМ не підлягає коригуванню.

"Федерація футболу Македонії - це незалежна і некомерційна організація і не отримує державних грошей. Преспанска угода охоплює установи, які отримують державні гроші. Оскільки ФФМ не отримує державних грошей, вона не зобов'язана коригувати назву відповідно до Преспансої угоди ", - зазначив міністр закордонних справ Північної Македонії Буяр Османі.

Нагадаємо, що Північна Македонія знаходиться в одній групі з Україною. Поєдинок між збірними відбудеться у четвер, 17 червня. Початок матчу - 16:00.