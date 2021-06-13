Австрія – Північна Македонія: стартові склади команд на матч Євро-2020

Джерело - Чемпiон.

Стали відомі склади на матч Євро-2020 Австрія – Північна Македонія, який розпочнеться о 19:00 за київським часом на бухарестському Національному стадіоні.

Стартові склади команд:

Австрія: Бахманн – Лайнер, Драгович, Хінтереггер, Ульмер – Баумгартнер, Лаймер, К. Шлагер, Алаба – Забітцер – Калайджич.

Північна Македонія: Дімітрієвский – С. Рістовский, Д. Велкоский, Мусліу – Ніколов, Барді, Адемі, Ельмас, Аліоский – Пандєв, Трайковский.

Нагадаємо, що це суперники збірної України по групі С.