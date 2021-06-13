Джерело - Чемпiон.
23-річний бразильський хавбек Педріньо впевнений, що допоможе Шахтареві.
Про це сказав сам футболіст.
"Всім уболівальникам Шахтаря, хочу подякувати всім вам, що повірили в мене. Упевнений, що зможу допомогти Шахтарю добитися великих успіхів. Не тільки я, але і всі партнери, ми всі постараємося виграти все, знову вивести команду на перше місце і стати чемпіонами. Тому що велич клубу дозволяє нам боротися за всі титули", - сказав Педріньо.View this post on Instagram
Відзначимо, що Педріньо підписав п'ятирічний контракт з Шахтарем.