23-річний бразильський хавбек Педріньо впевнений, що допоможе Шахтареві.

Про це сказав сам футболіст.

"Всім уболівальникам Шахтаря, хочу подякувати всім вам, що повірили в мене. Упевнений, що зможу допомогти Шахтарю добитися великих успіхів. Не тільки я, але і всі партнери, ми всі постараємося виграти все, знову вивести команду на перше місце і стати чемпіонами. Тому що велич клубу дозволяє нам боротися за всі титули", - сказав Педріньо.