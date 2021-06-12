 Президент УЄФА відреагував на інцидент з Еріксеном | Футбол | Champion.com.ua
Збірна Бельгії розгромила Росію на Євро-2020
Вчора 23:52 2853
Євро-2020. Нідерланди - Україна: онлайн-трансляція
Сьогодні 00:07 3203
Збірна Нідерландів - Збірна України: матч-центр
Сьогодні 00:07 9011 1
Євро-2020. Бельгія - Росія 3:0. Як це було
Вчора 23:51 8730
Сіренко достроково переміг француза Уата
Вчора 22:44 604
Збірна Данії програла Фінляндії на Євро-2020
Вчора 22:29 876
Євро-2020. Нідерланди - Україна: цифри та факти
Вчора 20:00 523
Матч Данія - Фінляндія зупинено - Еріксен втратив свідомість
Вчора 19:51 3849
Зінченко: З нетерпінням чекаю на матч з Нідерландами
Вчора 19:39 274
Волинь програла Чорноморцю. Результати матчів 30 туру Першої ліги
Вчора 19:26 582
Рейтинг букмекерів
Букмекер Бонус Лінк
1
$100 На сайт
2 3000 На сайт
3 1500 На сайт

 

Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту

Президент УЄФА відреагував на інцидент з Еріксеном

Вчора 22:09 623 0
Чеферін побажав одужання футболісту Данії
Президент УЄФА відреагував на інцидент з Еріксеном
#Чеферін, #Еріксен

Джерело - УЄФА.

Епізод матчу Данія - Фінляндія за участі Крістіана Еріксена, який втратив свідомість, змушує подивитися на життя по-іншому.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Такі моменти змушують подивитися на життя по-іншому. Я бажаю Крістіану повного і якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім'ї були сили і віра. В цей час згуртованість футбольної сім'ї настільки сильна, що він і його сім'я несуть з собою добрі побажання і молитви кожного. Я чув, як фанати обох команд скандували його ім'я. Футбол прекрасний, і Крістіан чудово в нього грає", - зазначив Чеферін.

Відзначимо, Еріксен прийшов до тями і проходить медобстеження в лікарні. Матч було відновлено о 21:30.

Коментарі ()