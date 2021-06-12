Президент УЄФА відреагував на інцидент з Еріксеном

Епізод матчу Данія - Фінляндія за участі Крістіана Еріксена, який втратив свідомість, змушує подивитися на життя по-іншому.

Про це заявив президент УЄФА Александр Чеферін.

"Такі моменти змушують подивитися на життя по-іншому. Я бажаю Крістіану повного і якнайшвидшого одужання і молюся, щоб у його сім'ї були сили і віра. В цей час згуртованість футбольної сім'ї настільки сильна, що він і його сім'я несуть з собою добрі побажання і молитви кожного. Я чув, як фанати обох команд скандували його ім'я. Футбол прекрасний, і Крістіан чудово в нього грає", - зазначив Чеферін.