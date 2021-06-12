Вест Гем продовжив контракт з Моєсом на три роки

У команді Ярмоленка тренер не зміниться

Головний тренер Вест Гема Девід Моєс продовжить працювати з командою ще три роки.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Шотландець сьогодні продовжив контракт з лондонським клубом.

58-річний Моєс керує Вест Гемом з грудня 2019 року, хоча він раніше також працював з клубом в 2017-18 роках. До цього Девід також очолював Престон, Евертон, Манчестер Юнайтед, Реал Сосьєдад і Сандерленд.

Відзначимо, що під керівництвом Моєс у Вест Гемі грає український вінгер Андрій Ярмоленко, який в минулому сезоні взяв участь у 22 матчах молотобойців у всіх турнірах (три голи і чотири асисти).

Минулий сезон АПЛ вийшов украй вдалим для лондонців. Вест Гем під керівництвом Моєса фінішував на шостому місці і зіграє виступить в Лізі Європи.

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