Мбаппе сумнівається щодо свого майбутнього у ПСЖ

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе не ухвалив остаточного рішення щодо свого майбутнього.

Про це розповів сам футболіст.

"Мені не потрібно поспішати з рішенням. Я повинен зробити найкращий вибір, а це складно. Я перебуваю в місці, де мені добре. Тут я почуваюся добре. Чи найкраще це місце для мене? У мене поки немає відповіді.

Я знаю, що проєкт зі мною чи без мене – це не одне і те саме для ПСЖ. Але клуб розуміє мої почуття. Напевне, ще й тому, що керівництво знає – я не буду хитрувати.

Коли ти великий гравець, потрібно і на полі, і за його межами робити все на класі", – розповів Мбаппе.