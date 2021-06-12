Манчіні назвав головний козир Італії, який допоміг розгромити Туреччину

Головний тренер збірної Італії Роберто Манчіні оцінив стартовий поєдинок Євро-2020 проти Туреччини.

Про це розповів сам італійський спеціаліст.

"Ми показали хорошу гру. Не вдалося забити у першому таймі, було непросто, адже це був дебют, а Туреччина – дуже хороша команда. У таких матчах тобі потрібно все. Нам допомогла підтримка трибун, ми задоволені, думаю, команда зіграла дійсно добре.

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Головну роль зіграло те, що ми швидко рухали м'яч, завжди був вільний гравець для отримання пасу. Було важливо добре почати, ми раді за наших уболівальників і всіх італійців.

Вечір вийшов чудовим, і я сподіваюся, що попереду ще багато таких. Фінал? До нього ще далеко. Попереду шість матчів", - розповів Манчіні.