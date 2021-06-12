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Підтримай збірну України на Євро у футбольній вишиванці!

Сьогодні 13:48 884 0
Підтримай збірну України на Євро у футбольній вишиванці!

Джерело - Чемпіон.

Київський бренд Kuberten.com.ua підготував футбольну колекцію до Євро.

Ми чекали цього Євро п'ять довгих років! Ми віримо в команду Андрія Шевченка і чекаємо від неї яскравої гри на смарагдових полях Голландії та Румунії. Вболівати за збірну ми теж збираємося красиво! Красиво - це значить у вишиванці За Україну. В основу моделі закладені кольори національного прапора України і тематична українська вишивка. Склад тканини: 95% бавовна, 5% еластан. Увага, новинка! У нас з’явилася і жіноча модель вишиванки За Україну.

Кожен буде відчувати свою причетність до гри нашої національної дружини у вишиванці Моя збірна. Три вишитих елемента символізують виступу збірної України у фінальних стадіях Євро-2012, Євро-2016 і Євро-2020. Дві смуги на грудях представлені у вигляді українського прапора, який символізує мирне синє небо і золоті українські поля. На комірі вишитий герб України - тризуб.

Вишиванка З Україною в серці - ще одна модель, яка змушує наші серця битися частіше! Символічна карта України в жовто-блакитний тонах спеціально вишита в районі серця. Тепер у вас є відмінна можливість придбати парні футболки - чоловічу і жіночу З Україною в серці.

На сайті Kuberten.com.ua представлений повний асортимент ексклюзивних футболок і вишиванок для фанів збірної України.

Телефони для довідок: +38 050 978 85 00 (Viber, WhatsApp, Tekegram), +38 067 316 82 33, e-mail: [email protected]

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