Де Дзербі: Прийшов до Шахтаря не для відпочинку

У рамках підготовки донецького Шахтаря до майбутнього сезону планують зробити кілька трансферів.

Про це заявив головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Я розпочинаю сезон 14 червня. Шахтар ще не закінчив трансферну кампанію. Через це я не нервую, адже це важливий сезон для всіх. Потрібно постаратися дати ідентичність в найкоротші терміни. Необхідно знайти таку ж гармонію з футболістами, яка була в Сассуоло.

Мої думки пов'язані з проведенням відмінного сезону. Я прийшов працювати в Шахтар, а не відпочивати", - зазначив Де Дзербі.