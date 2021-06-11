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Де Дзербі: Прийшов до Шахтаря не для відпочинку

Сьогодні 22:39 86 0
Спеціаліст поділився очікуваннями від сезону
Де Дзербі: Прийшов до Шахтаря не для відпочинку
#Де Дзербі, #Шахтар

Джерело - Sassuolo News.

У рамках підготовки донецького Шахтаря до майбутнього сезону планують зробити кілька трансферів.

Про це заявив головний тренер команди Роберто Де Дзербі.

"Я розпочинаю сезон 14 червня. Шахтар ще не закінчив трансферну кампанію. Через це я не нервую, адже це важливий сезон для всіх. Потрібно постаратися дати ідентичність в найкоротші терміни. Необхідно знайти таку ж гармонію з футболістами, яка була в Сассуоло.

Мої думки пов'язані з проведенням відмінного сезону. Я прийшов працювати в Шахтар, а не відпочивати", - зазначив Де Дзербі.

Нагадаємо, Де Дзербі підписав дворічний контракт з Шахтарем. Спеціаліст замінив Луїша Каштру.

Раніше, Шахтар веде переговори щодо центрального захисника Сассуоло Марлона.

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