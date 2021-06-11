Вільярреал викупив у Тоттенгема контракт захисника Фойта

Контракт підписаний на п'ять років

Вільярреал викупив у Тоттенгема контракт захисника Хуана Фойта.

Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.

Контракт з центрбеком підписаний на п'ять років.

Аргентинець перейшов до Вільярреала на правах оренди в жовтні минулого року.

За команду Унаї Емері 23-річний футболіст провів 32 матчі, забив один гол і віддав дві результативні передачі.

Вільярреал закінчив сезон на сьомому місці іспанської Прімери. Також команда Емері виграла Лігу Європи.

Нагадаємо, Емері став співвласником іспанського клубу.