Вільярреал викупив у Тоттенгема контракт захисника Фойта

Джерело - sportarena.com.
Вільярреал викупив у Тоттенгема контракт захисника Хуана Фойта.
Про це повідомляє пресслужба іспанського клубу.
Контракт з центрбеком підписаний на п'ять років.
Аргентинець перейшов до Вільярреала на правах оренди в жовтні минулого року.
За команду Унаї Емері 23-річний футболіст провів 32 матчі, забив один гол і віддав дві результативні передачі.
Вільярреал закінчив сезон на сьомому місці іспанської Прімери. Також команда Емері виграла Лігу Європи.
Нагадаємо, Емері став співвласником іспанського клубу.