Гливинський: Збірна України буде грати в формі, яка схвалена УЄФА

Пресаташе збірної України Олександр Гливинський пояснив ситуацію з формою збірної України на Євро-2020.

Про це розповів сам пресаташе.

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"Це не питання до футболістів. Всі деталі форми схвалені в УЄФА. Президент УАФ зараз в Римі, де веде переговори з представниками УЄФА. Це все, що ми можемо зараз сказати.

Так, ми збираємося грати в цій формі. Наша форма схвалена. Усі підписи були схвалені", – заявив Гливинський.