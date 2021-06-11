Хацкевич дав вагомі поради збірній України перед стартом Євро-2020

Екстренер Динамо Олександр Хацкевич охарактеризував суперників збірної України на груповому етапі Євро-2020.

Про це розповів сам білоруський спеціаліст.

"З Нідерландами потрібно проявити працю і терпіння. Ми пам'ятаємо, як в матчах з Іспанією і Францією збірній України довелося чекати свого шансу. І його використали.

У зустрічах з Австрією підопічним Андрія Шевченка потрібен розум і фантазія. У складі українців є талановиті футболісти. Індивідуальні та командні дії повинні допомогти українській збірній в матчі з австрійцями.

Що стосується зустрічі з Північною Македонією, то тут нашим футболістам знадобиться любов і бажання. Україна буде явним фаворитом. І неважливо, хто вийде зі стартовим свистком на поле, а хто залишиться на лаві запасних. Всі гравці повинні показати свій максимум. Груповий турнір дуже короткостроковий. Потрібно показувати максимум з першої зустрічі", – сказав Хацкевич.