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Затвердити гасла: Павелко оперативно скликає Виконком УАФ

Сьогодні 08:11 510 0
Павелко оперативно скликає Виконком УАФ
Затвердити гасла: Павелко оперативно скликає Виконком УАФ
#Павелко, #УАФ

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко скликає виконком асоціації футболу, на якому будуть затверджені гасла Слава Україні і Героям Слава.

Про це розповів сам глава УАФ.

"Футбольні символи України, давно визнані усіма нашими вболівальникам і футбольною спільнотою загалом, мають бути захищені і увіковічені в футбольній традиції нашої держави. Тому виступив з ініціативою оперативно скликати он-лайн засідання Виконкому УАФ. Ми займаємо чітку позицію, яка уособлює глибоку синергію Української асоціації футболу, мільйонів наших вболівальників і футболістів збірної. Така позиція стане відповіддю на численні коментарі, дзвінки і голоси підтримки на адресу УАФ і команди Андрія Шевченка, які ми отримуємо після презентації нової форми збірної з картою України та гаслами "Слава Україні!", "Героям слава!".

На розгляд і голосування членів Виконкому УАФ запропонував винести кілька питань:

-  про затвердження статусу офіційних футбольних символів України  — гасел "Слава Україні" і "Героям Слава";  

- про затвердження малого і великого герба національних збірних України (із зображенням карти України у її неподільних кордонах, які визнані ООН, з Кримом і тимчасово окупованими частинами Донецької і Луганської областей).

Дякую усім нашим вболівальникам за шалену підтримку УАФ і нового дизайну форми національної збірної. Дякую вам за небайдужість, за ваші відверті публічні позиції і таку щиру реакцію на сьогоднішні події. 

Насправді, намагаючись прибрати з футболок наших гравців два надрукованих всередині слова, наші "друзі" сприяли тому, що сьогодні усі міжнародні ЗМІ і соціальні мережі рясніють написами: Glory to Ukraine! Glory to the heroes!

Переконаний, що важелі впливу тих, кому не подобаються цілісність і патріотичність спортивної української нації, дали фатальну тріщину і довели їх неефективність.

І, за будь-яких, обставин, гасла "Слава Україні" і "Героям Слава" не можуть нікуди зникнути, бо немає такої сили, яка здатна викорінити ці слова зі свідомості українців чи затьмарити їх неймовірну енергетику.

Це побачив і відчув увесь світ!

Слава Україні!

ГЕРОЯМ СЛАВА!", - розповів Павелко.

Нагадаємо, УЄФА закликав прибрати з нової ігрової форми збірної України гасло Героям слава.

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