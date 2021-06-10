Влада Криму зажадала, щоб Україна забрала з форми силует півострова

Константінов прокоментував рішення УЄФА

Джерело - ТАСС.

Голова невизнаної Республіки Крим Владімір Константінов, який перебуває в розшуку в Україні, хоче добиватися, щоб УЄФА змусив збірну України прибрати з ігрової форми на Євро-2020 обриси півострова.

Про це заявив сам Константінов.

"Звичайно, потрібно добиватися, щоб контури півострова були прибрані. Взагалі, потрібно вчитися відстоювати більш агресивно і наполегливо свої інтереси, адже нас перевіряють на слабкість. Це дуже гарне рішення УЄФА [з приводу гасла "Героям слава"], ми його повністю підтримуємо", - зазначив Константінов.

Нагадаємо, президент Української асоціації футболу Андрій Павелко проводить в Римі переговори з представниками УЄФА з приводу розміщення на формі збірної України слогана Героям слава!